Wörtches Mordslust im April

»Madrid, Mexiko« von Antonio Ortuño (Kunstmann) ist ein Buch, das mit einem Mord anfängt und mit einem Mord aufhört und in dem die Gewalt nie aufzuhören scheint. Das liegt unter anderem an den Zeiten und Orten, in denen dieser kapitale Roman spielt. Seine Handlung mäandert von Madrid 1922 bis nach Guadalajara 2014. Der Spanische Bürgerkrieg ist zentral und die Erfahrungen, die die exilierten Spanier in ihrer neuen Heimat Mexiko machen. Und Mexiko selbst hat seine autochthonen Gewaltszenarien, die in diesem Fall weniger mit den Drogenkriegen zu tun haben, sondern mit der harschen Klassengesellschaft, mit Ausbeutung und Verarmung. Auch Santo Domingo und das Frankreich des 2. Weltkriegs sind in Ortuños Roman wahrlich keine gewaltfreien Zonen. Ortuño erzählt eine Familiensaga, eine Exil-Geschichte, die immer wieder eine Kriminalgeschichte ist und eine Kriminalgeschichte, deren Wurzeln in jener Exilgeschichte stecken.

Weitere besprochene Bücher :

Ute Cohen: »Satans Spielfeld«; Max Annas´ »Illegal«; Fabio Paretta: »Die Kraft des Bösen«; Steve Hamilton: »Das Zweite Leben des Nick Mason«; »Ragdoll« von Daniel Cole