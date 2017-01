Tony Lakatos Quintett / Featuring Emil Mangelsdorff!

Zwei Altmeister des europäischen Jazz, alle beide längst Weltklasse: der Saxophonist Tony Lakatos mit seinem aktuellen Quintett und, als besonderer Gast für dieses Nürnberger Konzert, der Edel-Saxophonist Emil Mangelsdorff. Der spielte schon in dusteren Nazi-Zeiten illegal Jazz in Frankfurt mit der »Hotclub Combo«, um dann in der Nachkriegszeit zu einem der wichtigsten deutschen Jazzer heranzureifen. Seinem hohen Alter zum Trotz spielt Mangelsdorff immer noch – oder erst recht – mit enorm viel Gefühl und Klangwärme. Antal »Tony« Lakatos wurde in Budapest geboren und wuchs in einer Geigen-Dynastie auf, weshalb er zunächst auch dieses Instrument erlernte, ehe er mit 17 Jahren zum Saxophon desertierte. Inzwischen hat er bei hunderten von Studioproduktionen mitgewirkt und sich als exquisite Saxophon-Größe fest etabliert.

Samstag, 7. Januar 2017 – 19:00 Uhr

Eppeleinsaal, Jugendherberge, Burg 2

www.jazzstudio.de