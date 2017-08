Unerhörte Musik in der Egidien-Kirche!

Wilfried Krüger, Hornist und ruheloser »Pegnitzschäfer-Motor, hat eine kleine Serie von Kirchenkonzerten konzipiert, die jeweils in der Nürnberger Egidienkirche stattfinden. Immer dabei ist die Kirchenorgel, ebenso Krügers Horn, manchmal Elektronik. Das erste Konzert gibt es am 30. Juli mit Werner Heiders »Verheissung« für Horn (in F) solo«, Teile von Olivier Messiaens Orgelzyklus »Les corps glorieux – Sept visions brèves de la vie des ressuscités«, geschrieben 1939, Hans Kraus-Hübners »Riss 1–3« für Horn und Live-Elektronik, sowie Dieter Buwens »Endzeit – Zeitend« für Orgel solo, von ihm selbst gespielt. Das zweite Konzert findet am 27. August statt. Hier werden u.a. aufgeführt: »Solo für Horn (F)« von Nikolaus Brass, Hugo Distler, Olivier Messiaens »Joie et Clarté des Corps Glorieux« für Orgel solo, und von Eva-Maria Houben, die selber an der Orgel spielt.

Konzert: 30. Juli 2017, 17:00 Uhr Konzert Egidienkirche: Sonntag, 27. August 2017, 17:00 Uhr

Jeweils in der St. Egidienkirche Nürnberg. Eintritt frei!

www.klangkonzepteensemble