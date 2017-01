Voll Dynamisch / Eric Schaefer & The Shredz!

»Einen geistreichen Klangästhet mit reichlich struktureller Phantasie, der die vermeintlichen Grenzen seines Instruments mit dem Charme des humorvollen Dekonstruktivisten zu kommentieren versteht.«, so beschreibt der renommierte Jazzjournalist Ralph Dombrowski zu Recht den Berliner Schlagzeuger Eric Schaefer. Mit seinem aktuellem Album »Bliss« mixt Eric Schaefer mit seiner Band The Shredz am 26. Januar im Z-Bau im Rahmen der neuen Jazzreihe »Searching for the young Jazzrebels« experimentellen Jazzrock der Sechziger und Frühsiebziger, Jazz-Dub Punk Hard Core und Clubbeats von heute zu einem explosiven Gebräu! Das ist kein Zauberei und auch kein leeres Virtuosentum, sondern in seiner klanggewaltigen Summe, was Schaefers Spiel von Beginn an so unverwechselbar machte: Erlesener Stil und Phantasie, Meisterschaft und ein tiefes Verständnis der Jazzhistorie and beyond. Verwurzelt im Hardcore und erwachsen geworden im Jazz, kreuzt Schaefer durch ein Klanguniversum, das weit über jedes akademische Seminar hinausreicht und die Energie entfesselter Rockmusik transportiert.

Eric Schaefer mit seiner Band The Shredz: am 26. Januar im Z-Bau, Roter Salon, 20.30 Uhr