Wartungsarbeiten in der Stadtbibliothek Nürnberg

Aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten am Datenverarbeitungssystem sowie internen Schulungen sind die Öffnungszeiten und der Service der Stadtbibliothek in der Zeit von Montag, 12. Dezember, bis Montag, 19. Dezember 2016, vorübergehend reduziert.

Die Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, ist von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Dezember 2016, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag, 19. Dezember, ist das Haus ganztags geschlossen. Die gleichen Öffnungs- und Schließzeiten gelten für das Zeitungs-Café Hermann Kesten in der Stadtbibliothek Zentrum.

Von Samstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr, bis Montag, 19. Dezember, 24 Uhr, stehen die Benutzung des Online-Katalogs (OPAC), das Online-Benutzerkonto mit Verlängerungs- und Vormerkfunktion, die Onleihe sowie die 24-Stunden-Rückgabeautomaten in der Stadtbibliothek Zentrum und in der Stadtbibliothek Südstadt („südpunkt“), Pillenreuther Straße 147, nicht zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.stadtbibliothek.nuernberg.de.

Ähnliche Beiträge