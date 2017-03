Was Sie schon immer über Whisky und Rum wissen wollten

Nürnbergs berühmte Whisky-Messe THE VILLAGE feiert am 18. und 19. März im Messezentrum fünfjähriges Jubiläum, parallel zur Messe „Freizeit, Touristik & Garten“ (15. bis 19. März). Und etwas ganz Neues wird ebenfalls angeboten: Zeitgleich zu The VILLAGE findet nämlich PUEBLO DEL RON statt, die erste internationale Rum-Messe in Nürnberg.

Aber das ist natürlich noch nicht alles. Am Vorabend der offiziellen Eröffnung, pünktlich zum St. Patrick´s Day, bitten die Veranstalter zur Feier des Tages zum Pre-Opening der Whiskey-Messe. Hier haben „Anfänger“ und Profis Gelegenheit, Spezialitäten, Raritäten und Spezialabfüllungen zu verkosten.

Die Vielfalt von THE VILLAGE kann sich sehen lassen: 80 Importeure präsentieren rund 2000 Whiskeys aus 14 Ländern. Dabei sind nicht nur Irland, die schottischen Inseln und Amerika, sondern auch deutsche Whiskey-Hersteller. Entsprechend unterschiedlich sind die Geschmackssorten. Es dürfte unter den Besuchern also kaum jemand dabei sein, der nicht auf „seinen“ Geschmack kommt. Und wer dann erst einmal genug Whiskey probiert hat, kann gut gelaunt mit einem Übertrittsticket direkt zur Freizeit-Messe wechseln!

Und was gibt´s noch? Jede Menge: zum Beispiel die exklusive Villinger Zigarren-Lounge mit handgerollten Zigarren, Basic-Seminare für Anfänger und Master Classes für die Profis. Tickets für letztere gibt es übrigens für 20 Euro und nur im Vorverkauf.

Sollten Sie sich mehr für Rum interessieren, sind Sie trotzdem genau richtig. Am 18. und 19. März findet parallel zu THE VILLAGE erstmals eine eigene Messe für Rum statt, die PUEBLO DON RUM. Präsentiert werden 150 Sorten Rum aus mehr als 20 Ländern. Wohl bekomm´s!

Der Zutritt zur Whiskey-Messe ist natürlich erst ab 18 Jahren gestattet. Weitere Informationen und Tickets unter www.whiskey-messe.de