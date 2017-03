»Weltenmusiken – Frankreich« – Konzert der »pegnitzschäfer–klangkonzepte«

In Paris gestaltete Pierre Boulez eine Konzertreihe namens »musique domaine«, in der er die damals kaum bekannten Komponisten der Zweiten Wiener Schule, Schönberg, Webern und Berg, aufführen ließ. Ursprünglich engagierter und namhafter Vertreter der Avantgarde und der seriellen Musik, löste sich Boulez freilich nie von den Klassikern. Als Dirigent von Wagners Parzifal« bei den Bayreuther Festspielen 1966 kam er zu einigem Ruhm, später leitete er dort den »Jahrhundert-Ring« in der legendären Inszenierung von Patrice Chéreau. Berührungsängste waren Boulez zeitlebens fremd: Mit seinem » Ensemble InterContemporain« spielte er 1984 Kompositionen von Rock-Desperado Frank Zappa für das Album »Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger« ein. In dem Konzert der »pegnitzschäfer–klangkonzepte« wird von Pierre Boulez die Komposition »Dérive I« für sechs Instrumente (1984) gespielt, hinzu kommen Werke von Pascal Dusapin – »Time Zones« 24 Stücke für Streichquartett (1989) – und von David Hudry – »Intersections« für sechs Instrumente (2014) – zur Aufführung.

Sonntag, 19. März 2017 um 11.15 Uhr, im Neuen Museum in Nürnberg, Klarissenplatz- Der Eintritt ist frei!,