Weltlupustag am 10. Mai 2017 – »Die mit dem Wolf tanzt«

Es ist wieder Weltlupustag – Ayana Yaris (Betroffene), Margit Schmalhofer (Geschäftsführerin der Deutschen Rheumaliga, Bad Kreuznach) und Prof. Dr. med Andreas Schwarting (Universitätsklinik Mainz & Acura Rheumaklinik Bad Kreuznach) gedenken an diesen besonderen Tag und kämpfen weiter gegen die heimtückische Erkrankung Lupus, der Wolf.

Buch-Tipp »Die Ballerina und der Wolf«

Eine seltene Autoimmunkrankheit zerstört die Karriere einer aufstrebenden Tänzerin.

„Die Ballerina und der Wolf“ erzählt die beeindruckende Geschichte der Somalierin Ayana Yaris, die in ihrer Jugend begeisterte Tänzerin war und durch die seltene Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes (sie gehört zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises) ihre Leidenschaft aufgeben musste. Aufgewachsen ist die junge Tänzerin in der Zerrissenheit zwischen dem Islam und dem Christentum, mit dem sie auf einer italienischen Schule in Berührung kommt. Sie verliebt sich in einen jungen Franzosen, was in der strengen islamischen Gesellschaft zu ernsthaften Konflikten führt. Ihre Beziehung kann sie nur heimlich leben, und sie wird durch den somalischen Geheimdienst beobachtet und sogar bedroht.

Da die Ärzte in Somalia ihre Krankheitssymptome nicht diagnostizeren können, fliegt Ayana nach Deutschland zu einem Onkel, der dort als Medizinstudent lebt. Es beginnt eine Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser, da es schwierig ist, bei den unspezifischen Symptomen eine endgültige Diagnose zu stellen. Nach drei Monaten muss Ayana nach Somalia zurück, doch da sie dort nicht die notwendigen Arzneimittel erhalten kann, steht ein erneuter Besuch in Deutschland an.

Eine unbändige Kraft und ein starker Lebenswille zeichnen die junge Frau aus. Ihre Lebenskrise zu überwinden und ihre schwere Krankheit anzunehmen, fällt ihr nicht leicht, doch sie meistert ihre persönliche Herausforderung.

Die Autorin möchte mit ihrem autobiografischen Werk über die Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes aufklären und damit Betroffenen Mut machen.

Ayana Yaris wurde in Somalia geboren, lebt und arbeitet jedoch seit vielen Jahren in Deutschland, das zu ihrer Heimat geworden ist. Die Literaturwissenschaftlerin ist mit Robert Jung verheiratet, der sie beim Verfassen ihrer bewegenden Lebensgeschichte als Co-Autor unterstützte.

Ayana Yaris/Robert Jung: Die Ballerina und der Wolf. Mit einem Nachwort von Prof. Dr. med Andreas Schawarting. Liebe. Leiden. (Über)Leben. Ein autobiografisches Frauenschicksal.

200 S., Klappenbroschur pdk Verlag Berlin, € 16,90/ E-book € 6,99.

Überall im Buchhandel erhältlich.