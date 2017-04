Werke aus Kunstsammlung zu verkaufen

Aus Platzgründen trenne ich mich von einem Teil meiner Kunstsammlung. Für Interessenten habe ich einen PDF-Katalog mit den zum Verkauf stehenden Werken gebastelt.

Es sind Arbeiten international renommierter Künstler wie Warhol, Beuys, Barlach, Masereel, Sempé, Christo & Jeanne-Claude und vielen anderen dabei. Aber auch einiges aus dem Comic-Bereich wie Burne Hoghart, Disney, Tanaka, Scheuer, Seyfried, Wäscher usw. Alles in allem 49 Werke von 28 Künstlern.

Es handelt sich um handsignierte Drucke sowie Handzeichnungen und einige Multiples. Das beste daran ist: 1. Man kann mit mir verhandeln; 2. es gibt hier selbst bei großen Namen noch kleine Preise.

Wer das PDF haben will, bitte eine E-Mail schicken an: achimschnurrer@aol.com

