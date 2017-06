Das Kinder- und Jugendhaus Wiese 69 in St. Johannis öffnet wieder sein Wiesencafé. An den Sonntagen, 25. Juni und 16. Juli 2017, von 14 bis 17 Uhr serviert das Gastropersonal der Zukunft im Pegnitzgrund bei der Einrichtung in der Wiesentalstraße 69 Getränke und Kuchen. Das junge Personal freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

