Wörtches MordsLust im März 2017

»Die lachenden Ungeheuer«, die dem neuen Roman (Rowohlt) von Denis Johnson den Titel geben, liegen irgendwo in der Region zwischen Uganda und der DR Kongo. Sie sind, könnte man meinen, einer klassischen Reise ins Herz der Finsternis entsprungen. Kaptajn Roland Nair vom Jydske Dragonregiment HRN und der US-Special-Forces-Deserteur Michael Adriko sind von Freetown, Sierra Leone aus auf dem Weg nach Ostafrika, weil Adriko dort im Kreise seiner ursprünglichen Sippe heiraten will: Ausgerechnet die Tochter seines ehemaligen Vorgesetzen. Aber so einfach ist das nicht: Denn der Däne Nair, der für den Geheimdienst der NATO arbeitet, ist auf eigene Faust unterwegs. Er möchte Dokumente über die Informationslogistik der US Army in Afrika verticken, an den Höchstbietenden natürlich, und mit Adriko auch noch gefaketes spaltbares Material an den Mann bringen. Interpol, der Mossad und die CIA mögen das gar nicht. Und dann sind da auch noch die diversen Warlords, die allesamt nach Profit gieren. Nair ist ein bösartiger, entfernter Verwandter von Eric Amblers Arthur Abdel Simpson, der die Fronten und Seiten flugs wechselt und dem Verrat eine Art Charaktereigenschaft ist.

