Wohin mit 700 geschenkten Radioapparaten?

Das Plecher Kameramuseum hat mal wieder ein „Luxus-Problem“

Ein Sammler will seine Schätze kostenlos übereignen. Aber keine handlichen Fotoapparate, sondern 700 stattliche Radiogeräte bis hin zur Musiktruhe! Ein solches Spendenangebot wie das des langjährigen Radiosammlers Albrecht Deininger (Bild) ist dem Plecher Museumsleiter Kurt Tauber in all den Jahren noch nicht untergekommen: Der schwäbische Bastler, der sich Gedanken um die Sicherung seiner Schätze macht, hat dem Deutschen Kameramuseum eine detaillierte Liste mit rund 700 Radiogeräten übermittelt, die er dem Kameramuseum spenden möchte. Foto: privat