Das Abschiedskonzert von WRONGKONG am 9. Dezember im Club Stereo ist bereits ausverkauft. Es wird am Freitag, 8. Dezember aufgrund vieler Anfragen ein Zusatzkonzert geben – ebenfalls im Club Stereo – für alle die keine Karte mehr bekommen haben. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen.

