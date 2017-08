Yogalehrer-Ausbildung ab Januar 2018 im SunSalute Yoga-Studio

Die Ausbildung ist auf ein Jahr konzipiert und vermittelt die Basiskenntnisse des Anusara Yoga auf dem Yogalehrerweg. In dieser Yogaausbildung werden die 5 universellen Ausrichtungsprinzipien und alle strukturellen Basis-Module des Anusara Yoga gelehrt. Dieses Konzept basiert auf einer langjährigen Lehrtätigkeit im In- und Ausland und wird von den Gründern selbst praktiziert und unterrichtet.

Ausbildungsbeginn 20. Januar 2018

Ausbildungsort: Wiesentalstr. 32-34, 90419 Nürnberg St. Johannis

Zeit: Sa. 9-18 Uhr, So. 9 – 16 Uhr, Ausbildungskosten: € 225,- / Monat

Leitung: Heike Eichenseher & Wolfgang Schuller

www.sunsalute.de/yoga-angebot/ausbildung