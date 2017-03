Zehergrambf & Oorschluuch!? – Klaus Schamberger: »Ich bitte um Milde«

Schamberger ist ein Meister der Kurzgeschichte, und da erreicht er mühelos den Schulterschluss mit einem anderen King of short story, nämlich Martin Suter. Zumal beide auch inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, soweit es um die literarischen Inszenierungen von Menschen aus dem wirklichen Leben geht. Allerdings stehen sich da Welten gegenüber: bei Suter sind die Akteure ausnahmslos unsympathische Figuren aus der Business-Management-Welt, während Schamberger sich den kleinsten der kleinen Leute zuwendet in seinen Gerichtsreportagen »Ich bitte um Milde«. Einst waren die ein Anker in der entschwundenen Nürnberger »Abendzeitung«, jetzt aber hat Schamberger ein Buch mit 60 neuen Justizglossen herausgebracht. Und da finden sich tatsächlich keine alten und wiederaufbereiteten Texte, sondern nur Erstabdrucke! Schamberger ist Moralist ohne Zeigefinger, und er steht in der Regel zwischen Richterstuhl und Anklagebank des Amtsgerichts. Ein wunderbares Buch voller Kleinode in örtlichem Deutsch und lokalem Fränkisch.

Klaus Schamberger: »Ich bitte um Milde«, Ars Vivendi Verlag 2017, 190 Seiten, 15 €