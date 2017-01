Zentrale Veranstaltung zum Holocaustgedenktag in Nürnberg

Eine zentrale Gedenkfeier erinnert an den Völkermord an sechs Millionen europäische Juden wie auch an das Leiden und Sterben von Millionen weiterer Opfer des Nationalsozialismus. Die Feier, die die Stadt Nürnberg gemeinsam mit dem evangelischen Dekanat, der katholischen Stadtkirche und der Israelitischen Kultusgemeinde veranstaltet, findet am Freitag, 27. Januar 2017, um 19.30 Uhr in der Reformationsgedächtniskirche am Berliner Platz statt.

(Quelle: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt)

