Zum 100. Geburtstag des Poeten Johannes Bobrowski

Fast das Urbild eines Dichters: Johannes Bobrowski. In ihm schien sich die Identität von Poet und Mensch »idealtypisch« und nahtlos zu vereinigen. Sein veröffentlichtes Werk ist überschaubar, wenige Gedichtbände, zwei knappe Romane, diverse Erzählungen. Aber es sind allesamt poetische Texte, die leben und »zeitlos« erscheinen. Dank einer Sprache, der keine Zeitspuren anhaften, geschrieben in einem Duktus, der eigen- und einzigartig ist. Bobrowski wurde am 9. April 1917 in Tilsit geboren, zog später mit den Eltern nach Königsberg und war Nachrichtensoldat während des II. Weltkriegs. In dieser Zeit veröffentlichte er in der nicht nazilinientreuen Zeitschrift »Das Innere Reich« erste Gedichte. Er war bis 1949 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und ging dann nach Ostberlin, wo er in der Ahornallee 26 im Stadtteil Berlin-Friedrichshagen bis zu seinem Tod im Jahre 1965 lebte. Diese Adresse ist von Bedeutung, denn sie war Ziel und Versammlungsort vieler Autoren jener Zeit – aus Ost und West, mit oft grenzenlosem Reden & Trinken. Bobrowski galt als »Genie der Freundschaft«, eine Rolle, die er mit Leib und Seele bis zur Selbstaufgabe zu erfüllen schien. Bobrowski schrieb keine didaktischen Gedichte, erklärte nicht, beschrieb nicht, sondern gestaltete: dichte, oft kristalline Poeme ohne das geringste Pathos, mit starken, vieldeutigen Sprachbildern auf einem leuchtenden Grund von Melancholie.

Johannes Bobrowski: »Gesammelte Gedichte«, Erscheinungstermin: 13. März 2017 bei DVA, Nachwort von Helmut Böttiger, 752 Seiten, 35 €